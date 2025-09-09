Нардеп підкреслив, що нинішня українська армія - це не повністю професійне військо.

Ініціатива повернення відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ) належить військовим, які наполягають на посиленні дисципліни в армії. Про це заявив народний депутат України, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в етері Еспресо.

"Хочу наголосити, що законопроєкти №13260 та №13452 - це два законопроєкти, ініціаторами яких були безпосередньо самі військові", - сказав він.

Тобто, за словами Федієнка, депутати виконали потреби військових командирів, які надали свої пропозиції.

"Це була ініціатива Генерального штабу. Під час відряджень ми зустрічалися з понад 20 командирами бригад, і всі вони казали одне й те саме. І командири на рівні взводів та рот говорили приблизно те саме", - зазначив нардеп.

Він також підкреслив, що нинішня українська армія - це не повністю професійне військо. З огляду на війну, її формують переважно мобілізовані - це електрики, менеджери, директори, сантехніки та представники інших цивільних професій.

"Вони звикли жити в цивільному житті, а дисципліна є основою ЗСУ. Людині, яка має соціальний статус у цивільному житті, важко підпорядковуватися тому, що хтось нею командує. Тому виникають проблеми, коли військові відмовляються виконувати відповідні бойові накази, і в результаті ми втрачаємо території, втрачаємо людей, військовослужбовців", - наголосив Федієнко.

СЗЧ в Україні

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким фактично повертається кримінальна відповідальність за СЗЧ.

Документом пропонується виключити ч. 5 ст. 401 Кримінального кодексу України, якою передбачено, що особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 407 "Самовільне залишення військової частини або місця служби", 408 "Дезертирство", може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася до слідчого, прокурора, суду із клопотанням про намір повернутися до військової частини або до місця служби.

Напередодні народний депутат України з фракції Голос, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін розповів, що абсолютна більшість тих, хто самовільно залишив частину, навіть не воювали.

