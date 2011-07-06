У Москві вже натякають, що Нафтогаз може хіба що «здатися» Газпрому

У єдиній компанії російського «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України» українська сторона може отримати блокуючий пакет, непропорційний внесеній частці.

Таку думку власному кореспонденту УНІАН у РФ висловив президент фонду «Інститут енергетики і фінансів» Володимир ФЕЙГІН (Росія).

«Коли говоримо про об`єднання, то йдеться про повне об`єднання активів. Припустимо, «Нафтогазу» надається частка в «Газпромі» і таким чином створюється єдина компанія, в яку будуть залучені всі активи, включаючи ГТС України», - сказав В.ФЕЙГІН.

Відповідаючи на запитання, на яких умовах може відбутися таке об`єднання, він сказав: «За моїми уявленнями, створюється нова компанія, в якій є частки. Якщо «Нафтогаз» менше, ніж «Газпром», то в цій єдиній компанії українська сторона отримає 10-15%, залежно від міжнародної оцінки вартості компаній».

Він зазначив, що саме це є передумовою для зниження ціни на російський природний газ для України.

Водночас В.ФЕЙГІН зазначив, що права сторін можуть бути не пропорційними внесеним часткам.

«Існують шляхи, як партнери вирішують питання. Можуть міноритарні акціонери мати право блокувати рішення непропорційно своїм часткам», - сказав він.

За словами В.ФЕЙГІНА такі механізми «не дуже прийняті в російському законодавстві» але в світовій практиці є угоди акціонерів, які обгрунтовують особливі умови при управлінні цією компанією.

Експерт зазначив, що в таких випадках розробляються спеціальні угоди, які регулюють і відображають бажання сторін.

«Це не просто об`єднання за принципом: хто більший, той і правий. Це, як у демократії – це не лише влада більшості, але й дотримання прав меншості», - сказав він.

Він вважає, що однією з причин, чому Україна не погоджується зі створенням єдиної компанії, це законодавча заборона передавати контроль над ГТС третій стороні. За його словами, для вирішення цього питання повинна бути політична воля, яка дозволить змінити законодавство.

В.ФЕЙГІН сумнівається, що в близькій перспективі сторони зможуть домовитися щодо створення єдиної компанії.

На його думку, коли йдеться про створення СП, йдеться про співпрацю за різними проектами, наприклад, видобуток метану з вугільних пластів.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня О.МІЛЛЕР заявив, що в переговорах з Україною створення газотранспортного СП розглядається російською стороною як перший крок до злиття двох компаній («Газпрому» і «Нафтогазу України» – УНІАН), і без нього неможливо змінити формулу ціни на газ для України.

При цьому голова «Газпрому» підкреслив, що в україно-російських переговорах створення СП і цінові умови - це одна тема, а створення єдиної компанії - інша.

«Насправді те, що стосується СП і цінових умов, як ви розумієте, - це зовсім інша історія, зовсім не та, про яку говорилося, коли йшлося про єдину компанію», - уточнив він.

Як повідомлялося, раніше О.МІЛЛЕР заявляв, що ціна на російський газ для України за довгостроковими контрактами в четвертому кварталі 2011 року може становити 500 доларів за тисячу кубометрів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період із 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період із 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.