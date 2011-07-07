У Грузії за підозрою в шпигунстві затримали фотографа Саакашвілі

У Грузії за підозрою в шпигунстві затримані декілька фотокореспондентів, зокрема співробітники світових агентств і особистий фотограф президента Саакашвілі.

МВС Грузії поки не коментує інформацію про затримання, повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з неофіційними даними, за підозрою в шпигунстві затримані особистий фотограф глави держави Іраклій Геденідзе, його дружина Натія Геденідзе, фотограф міністерства закордонних справ Георгій Абдаладзе, фоторепортер Європейського фотоагентства Зураб Курцикідзе і фотокореспондент Associated Press Шах Айвазов. Багато хто з них добре відомий в журналістських колах Грузії, оскільки працюють по 10, а деякі і по 20 років.

Міністерство внутрішніх справ обіцяє, що оприлюднить конкретнішу інформацію і пояснить причини затримання трохи пізніше на спеціальному брифінгу.

Масштабна операція явно готувалася наперед. Близькі затриманих розповіли, що співробітники департаменту контррозвідки увійшли до квартир пізно вночі, забрали мобільні телефони і вилучили всі електронні пристрої, зокрема - комп`ютери. Якщо інформація про підозри в шпигунстві підтвердиться, це буде першим випадком арешту грузинських журналістів за таким звинуваченням за всю історію незалежності країни