У Грузії за підозрою в шпигунстві затримали фотографа Саакашвілі

12:56, 07 липня 2011
Світ
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І ще кількох фотокореспондентів

У Грузії за підозрою в шпигунстві затримані декілька фотокореспондентів, зокрема співробітники світових агентств і особистий фотограф президента Саакашвілі. 

МВС Грузії поки не коментує інформацію про затримання, повідомляє  Радіо Свобода.

Згідно з неофіційними даними, за підозрою в шпигунстві затримані особистий фотограф глави держави Іраклій Геденідзе, його дружина Натія Геденідзе, фотограф міністерства закордонних  справ Георгій Абдаладзе, фоторепортер Європейського фотоагентства Зураб Курцикідзе і фотокореспондент Associated Press Шах Айвазов. Багато хто з них добре відомий в журналістських колах Грузії, оскільки працюють по 10,  а деякі і по 20 років.

Міністерство внутрішніх справ обіцяє, що оприлюднить конкретнішу інформацію і пояснить причини затримання трохи пізніше на спеціальному брифінгу.

Масштабна операція явно готувалася наперед. Близькі затриманих розповіли, що співробітники департаменту контррозвідки увійшли до  квартир пізно вночі, забрали мобільні телефони і вилучили всі електронні пристрої,  зокрема - комп`ютери. Якщо інформація про підозри  в шпигунстві підтвердиться, це буде першим випадком арешту грузинських журналістів за таким звинуваченням за всю історію незалежності країни

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