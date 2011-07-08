Недалеко від столиці Туркменії підірвали склади з піротехнікою

Суперечливі повідомлення надходять про ситуацію в туркменському місті Абадан, приблизно за 20 кілометрів від Ашхабада, де напередодні вибухнули склади з піротехнікою.

Правозахисний сайт "Хроніки Туркменістану" повідомляє про велику кількість жертв, пожежі й масове мародерство, передає Радіо «Свобода».

У публікації сайту, яку цитує ІТАР-ТАСС, йдеться, що до Абадана рухаються колони військової техніки. У місті багато снарядів, що не розірвалися.

За свідченнями очевидців, близько 16 години за місцевим часом прогриміли декілька сильних вибухів, після чого було відключено електрику, водо- та газопостачання.

Міністерство закордонних справ Туркменії підтвердило інформацію про вибухи на складі в Абадані, але заявило, що жертв і "особливих руйнувань" немає, повідомляє РІА «Новости».

За даними МЗС, вибухи сталися у четвер на спеціальних складах піротехнічних засобів, призначених для феєрверків.

МЗС Туркменії повідомляє, що займання відбулося внаслідок спекотної погоди, жертв і особливих руйнувань немає, населенню надається необхідна медична, соціальна та інші види допомоги.

Цими днями в Ашхабаді стоїть сильна спека - понад 45 градусів.