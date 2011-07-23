У Норвегії в результаті стрілянини загинули не менше 80 людей

Норвезька поліція заявила, що при нападі на молодіжний табір на острові Утойя вбито щонайменше 80 людей. Про це повідомляє Reuters у своєму блозі, присвяченому подіям в Норвегії.

Раніше поліція підтверджувала загибель 10 осіб. Свідки говорили про 25-30 убитих.

Даних про кількість поранених немає.

Sky News повідомляє з посиланням на власні джерела, що підозрюваний - за даними ЗМІ, його звуть Андерс Берінг Брейвік (Anders Behring Breivik) - одержав при затриманні вогнепальне поранення.

Неназваний співробітник норвезької поліції повідомив телеканалу, що підозрюваний, судячи з усього, не був пов`язаний ні з якими екстремістськими організаціями і діяв сам. За словами співбесідника Sky News, трагедія скидається на дії "божевільного".

Раніше норвезькі ЗМІ, проаналізувавши онлайн-активність Брейвіка, повідомляли, що він дотримується націоналістичних поглядів. Висловлювалися припущення, що підозрюваний пов`язаний з правими екстремістами.

Очевидці подій на Утойї розповіли, що вбивця рухався по маленькому лісистому острову і вів безладну стрілянину по людях. Багато хто загинув, кинувшись у воду і спробувавши плисти.

Як повідомляє норвезьке видання Dagbladet, начальник поліції Осло заявив, що вбивця, поза сумнівом, використовував автоматичну зброю.

Норвезький журналіст Кадафі Занан (Kadafi Zanan) розповів телеканалу, що співробітники екстрених служб на катерах досліджують води навколо Утойї у пошуках людей, які рятувалися вплав. Острів оточений поліцією, туди допускають тільки родичів підлітків, що знаходилися в таборі.

32-річний норвежець, заарештований на Утойї, підозрюється також в організації вибуху, який відбувся в центрі Осло незадовго до нападу на молодіжний табір на острові. Заарештованого допитують, а також обшукують його квартиру в столиці Норвегії.

Острів Утойя розташований за 32 кілометрів від Осло, він є традиційним місцем проведення молодіжного літнього табору, який щорічно організовує правляча Робоча партія. У липні 2011 року на зліт зібралося, за різними даними, від 500 до 600 учасників. В основному це підлітки у віці 14-18 років.

В результаті вибуху біля урядової будівлі в Осло загинули сім осіб, щонайменше 10 дістали поранення.

Лента.ру