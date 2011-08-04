Курди закликають Україну підтримати їх національно-визвольний рух

Асоціація курдських громадських організацій «МІДІЯ» закликає Україну, у зв’язку з останніми подіями на Близькому Сході, підтримати національно-визвольний рух курдського народу.

Про це на прес-конференції в УНІАН сказав президент АКГО «МІДІЯ» Георгій ГАСАНОВ.

Він зазначив, що курди – це народ, який нараховує понад 40 млн. людей, але не має своєї держави. “Після першої світової війни відбувся розподіл світу і Курдистан упав під ярмом чотирьох держав – Іран, Ірак, Туреччина та Сирія”, - нагадав Г.ГАСАНОВ. Також він звернув увагу, що територія Курдистану - це землі надзвичайно багаті корисними копалинами, переважно нафтою та газом.

“Сьогодні історія повторюється і ми стаємо свідками, коли Іран і Туреччина знову готові співпрацювати за попередньою домовленістю один з одним, щоб не дати реалізувати курдському народу свої права на свободу і рівність”, - заявив Г.ГАСАНОВ.

За його словами, 16 червня після того як іранська армія “з мовчазної згоди Вашингтона” та підтримки Туреччини перейшла кордон іракської частини Курдистану, продовжуються запеклі бої між партизанами Партії свободи та життя Курдистану (ПСЖК) та Корпусом охоронців ісламської революції. “Військові операції іранських військових проти курдських бійців ведуться паралельно з турецькими карателями, що говорить про тісне співробітництво Тегерана та Анкари”, - зазначив Г.ГАСАНОВ.

На даний час, за його інформацією, іранська армія зайшла на 15 кілометрів в глибину території Південного Курдистану, піддаючи населені пункти тактиці “випаленої землі”. В результаті були знищені понад 20 населених пунктів, є жертви серед мирного населення. За даними Червоного хреста та Червоного півмісяця, понад 800 людей були змушені залишити свої домівки. Тегеран з кожним днем посилює політику ненависті та ворожнечі стосовно курдів, наголосив президент АКГО «МІДІЯ».

За словами Г.ГАСАНОВА, кожна з чотирьох перелічених держав по-різному ігнорує курдську проблему та не хоче визнати курдів як етнос. Водночас, в Туреччині та Іраку ситуація дещо покращилась останнім часом – в Туреччині односторонньо проголошено культурну автономію курдів, а в Іраку – йдеться про федерацію. Але ці перші кроки до визнання курдів, на його переконання, також стали причиною для дій іранських військ проти партизан ПСЖК.

Член Асоціації Хамза АХМАД (Туреччина) відзначив у свою чергу, що іранська політика об’єднала в собі, перш за все, протистояння курдському народу проти створення автономної республіки, а також покращення відносин з Туреччиною, і плани щодо створення нової влади в Іракському Курдистані.

“Ми засуджуємо дії іранської влади та закликаємо світове співтовариство зупинити їхні неправомірні дії по відношенню до курського народу”, - наголосив Х.АХМАД.

Г.ГАСАНОВ висловив переконання, що кожна держава в світі на сьогодні зацікавлена в стабілізації ситуації на Близькому Сході.

“Ми, курди, які проживають в Україні та країнах СНД, закликаємо світову спільноту засудити протиправні дії Тегерана та Анкари, не залишатися байдужими до загибелі мирних жителів, серед яких ні в чому не винні діти, жінки та старі. Ми також звертаємося до українського народу, Президента України, парламенту і уряду України, всіх правозахисних організацій України підняти свій голос на підтримку курдського народу”, - заявив Г.ГАСАНОВ.

Він наголосив, що курди взялись за зброю не тому що мають до нього пристрасть, а тому що “майже 50-мільйонне населення, яке не має своєї держави, не хоче, щоб все залишалось так і надалі”.

“Раніше ми це просили, а тепер ми це візьмемо, тому що ми цього хочемо. Для цього ми об’єдналися і ми це зробимо”, - підкреслив Г.ГАСАНОВ.