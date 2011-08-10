Німецький енергоконцерн E.on звільнить 11 тисяч людей

Найбільший німецький енергетичний концерн E.on розглядає можливість скоротити 11 тисяч співробітників по всьому світу. Про це повідомляє Spiegel з посиланням на заяву представників компанії, зроблену 10 серпня в Дюссельдорфі на презентації піврічного звіту.

Під загрозою звільнення опинився практично кожен восьмий із 85 тисяч співробітників E.on. За словами топ-менеджерів концерну, скороченню піддадуться, перш за все, управлінські посади. Точних планів щодо скорочення поки що озвучено не було. Очікується, що вони будуть конкретизовані наступного тижня, передає Лента.ру.

Остаточне рішення має бути ухвалене наглядовою радою E.on восени цього року. Звільнення відбудуться з метою економії: повідомляється, що в 2012 році концерн має намір знизити витрати на 1,5 мільярда євро. Представники профспілок і виробничих рад вже піддали наміри керівництва E.on різкій критиці.

Як відзначає Spiegel, прибуток E.on впав через скорочення термінів експлуатації німецьких АЕС, нового курсу уряду на відмову від атомної енергетики, численних складнощів, пов`язаних із контрактами на постачання природного газу, а також скорочення доходів від продажу електроенергії. Збиток E.on від одного тільки скорочення термінів роботи АЕС вкупі з введеним владою ФРН податком на ядерне паливо становив у першому півріччі 2011 року 1,9 мільярда євро.