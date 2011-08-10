Саакашвілі підозрює, що Медведєв недарма говорив про нього 39 хвилин

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ прокоментував нещодавнє інтерв`ю Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЭВА, яке було присвячено Грузії, її відносинам з Росією і серпневій війні 2008 року. М.СААКАШВІЛІ, як передає "Грузія Online", заявив, що здивований тим, що його персоні у цьому інтерв`ю було приділено велику увагу.

"Президент у сто разів більшої країни, ніж наша, який реально перебуває в тіні іншої людини, 39 хвилин у 55-хвилинному інтерв`ю присвятив мені", - відзначив грузинський Президент. "Невже лідерові такої великої країни більше робити нічого, ніж думати стільки про Президента Грузії? Це ненормальна ситуація", - сказав він.

З коментарем Президент Грузії виступив 9 серпня, перебуваючи у військово-патріотичному таборі в Анакліа (неподалік від кордону з Абхазією), передає Лента.ру.

Нагадаємо, велике інтерв`ю, присвячене Грузії й російський-грузинським відносинам, Д.МЕДВЕДЄВ дав грузинському телеканалу "ПІК", радіостанції "Эхо Москвы" і телеканалу Russia Today. Він, зокрема, поклав на М.СААКАШВІЛІ відповідальність за війну 2008 року, і додав, що вважає його "нерукопожимаемой фигурой".

Президент РФ також заявив, що під час серпневих подій до його планів не входило "повалення М.СААКАШВІЛІ силовим способом". "Він взагалі має бути вдячливий мені, що в якийсь момент я просто зупинив війська. Якби вони увійшли до Тбілісі, то, швидше за все, зараз у Грузії був би інший Президент", - сказав зокрема Д.МЕДВЕДЄВ.