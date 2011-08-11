На біржах Європи і США знову різкий обвал
01:21, 11 серпня 2011Світ
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Особливо подешевшали французькі акції
На біржових торгах в Європі і США в середу стався черговий різкий обвал котирувань.
Індекси провідних фондових ринків в Європі знизилися через побоювання щодо розширення боргової кризи в єврозоні. Особливо сильно подешевшали акції французьких банків. Занепокоєння інвесторів викликає те, що саме банки Франції тримають облігації проблемних країн єврозони - Греції, Іспанії, Португалії і Італії.
Інвестори побоюються, що Франція може втратити найвищі кредитні рейтинги, хоча три провідні агентства Moody’s, Standard & Poor’s і Fitch їх щойно підтвердили.
Обвал на фондових ринках почався після того, як Standard & Poor’s знизило минулого тижня кредитний рейтинг США, нагадує Радіо Свобода.
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