На біржах Європи і США знову різкий обвал

На біржових торгах в Європі і США в середу стався черговий різкий обвал котирувань.

Індекси провідних фондових ринків в Європі знизилися через побоювання щодо розширення боргової кризи в єврозоні. Особливо сильно подешевшали акції французьких банків. Занепокоєння інвесторів викликає те, що саме банки Франції тримають облігації проблемних країн єврозони - Греції, Іспанії, Португалії і Італії.

Інвестори побоюються, що Франція може втратити найвищі кредитні рейтинги, хоча три провідні агентства Moody’s, Standard & Poor’s і Fitch їх щойно підтвердили.

Обвал на фондових ринках почався після того, як Standard & Poor’s знизило минулого тижня кредитний рейтинг США, нагадує Радіо Свобода.