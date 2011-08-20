Сомалійські пірати захопили індійський танкер в оманському порту

Сомалійські пірати захопили індійський нафтовий танкер Fairchem Bogey з 21 моряком на борту в оманському порту Салала, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер.

У момент захоплення судно, що належить індійській компанії Anglo-Eastern Ship Management, стояло на якорі в порту Салала. Вся команда танкера складається з громадян Індії. Чи був танкер завантажений, поки не повідомляється.

Коментарів з боку керівництва порту і заяв від представників піратів також не надходило.

Сомалі не може справитися з проблемою піратства, оскільки перестало існувати як єдина держава ще у 1991 році після падіння диктаторського режиму Мохаммеда Свада Барре, що правив з кінця 1960-х років. Зараз як єдину законну владу в країні міжнародне співтовариство визнає федеральний уряд Сомалі, проте останній контролює лише частину столиці - міста Могадішо і низку окраїн держави, що розпалася.

Боротьба з піратами біля узбережжя країни ведеться у рамках військово-морської місії Євросоюзу "Аталанта", розпочатої у 2008 році, та операції НАТО Ocean Shield, що проводиться з 2009 року.