Євродепутат від Естонії: мені, наприклад, повернули 30 гектарів

Депутати Європарламенту від Естонії вірять, що Україна неодмінно стане повноправним членом Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час форуму Парламентського клубу «Україна-ЄС» сказали депутати Європейського парламенту від Естонії, член комітету з питань економіки та валютної політики (Прогресивний альянс соціалістів та демократів), екс-міністр економіки Естонії Іварі ПАДАР та член комітету транспорту і туризму (альянс лібералів та демократів за Європу) Вілія САВІСААР-ТООМАСТ.

Зокрема І.ПАДАР наголосив, що на шляху будівництва незалежної Естонської держави естонські громадяни мали відкритий доступ до інформації про життя в сусідній Фінляндії і Швеції, про їх економіку. «Ми були інформаційно підготовлені і розуміли, що таке ринкова економіка. До того ж нова влада будувала свою політику, спираючись на підтримку абсолютно нових політичних сил, і не базувалась на комуністичній ідеології. Фактично наш досвід в політиці і бізнесі починався з нуля», - сказав євродепутат.

Він зазначив, що «було важко, але естонці провели економічну, земельну реформи, провели реституцію». «Я, наприклад, отримав назад через 40 років 30 га землі. Ми пройшли складний шлях, мали багато критики і економічних проблем», - розповів І.ПАДАР. Він зазначив, що протягом 20 років естонський уряд вів «розумну податкову політику, мав стабільний бюджет, і ніколи не жив у борг, а ліберальна податкова політика допомогла розвитку малого бізнесу».

Водночас І.ПАДАР зауважив, що європейці, на жаль, мало знають про Україну. Для виправлення такого становища він порадив «активніше розвивати туризм і пропагувати серед європейських сусідів, пересічних громадян Європи, аби вони побачили, що Україна це така ж європейська держава, приваблива для туристів, що тут відкриті, цивілізовані люди, і не відчували страху перед відвідинами України».