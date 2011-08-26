Лівійські повстанці заявили про захоплення 15 українських снайперів

Лівійські повстанці, які оголосили сьогодні про встановлення повного контролю над столицею країни Тріполі, стверджують, що після боїв за квартал Абу Салім, який залишався досі під контролем сил Муаммара КАДДАФІ, захопили в полон українських громадян, повідомляє РІА «Новости».

Після взяття резиденції М.Каддафі повстанці ще кілька днів намагалися ввійти до міського кварталу Абу Салім, проте просування сповільнювали численні снайпери на дахах будинків, і добровольці з місцевого населення, лояльні режиму лідера Джамахірії. Нова влада вважала, що саме тут міг ховатися Сейф аль-Іслам КАДДАФІ.

У п`ятницю представник Перехідної національної ради Лівії Ях`я САЛІХ заявив, що "операція із зачистки Абу Саліма завершена", але синів М.Каддафі там не виявилося.

При цьому, за словами представників ПНР, в Абу Салімі взяли в полон близько 200 осіб, переважно - найманців з африканських країн. А також затримано кілька десятків снайперів, 15 з них, як стверджують представники ПНР, громадяни України.

Пізніше директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН повідомив, що МЗС України не одержував ніякої достовірної інформації, яка б підтверджувала повідомлення про перебування українських громадян в полоні у лівійських повстанців.

У березні МЗС України спростовував можливість участі громадян України як найманців у Лівії, нагадує агентство. Тоді ЗМІ писали, що в Бенгазі нібито збили винищувач ВПС Лівії і полонили його пілота - громадянина України. ЗМІ стверджували, що в Лівії близько 23 українських військових льотчиків.

23 серпня МЗС України вже висловив сумніви щодо інформації, яка з`явилася в ЗМІ, про захоплення в Лівії українських найманців, які нібито воюють на боці М.Каддафі.