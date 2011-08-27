У США ураган вже залишив без світла близько 250 тисяч будинків

Ураган "Айрін" обрушився сьогодні на узбережжя американського штату Північна Кароліна, зносячи дерева і зриваючи дроти з ліній електропередачі. В результаті удару стихії без світла залишилися близько 250 тис. будинків.

Як передає ИТАР-ТАСС, найбільших пошкоджень зазнала енергомережа міст Вілмінгтон і Райтсвілл Біч, де без електрики залишилися 190 тис. абонентів, зазначили в енергетичній компанії "Прогрес енерджі". "Ми очікуємо, що ця цифра буде зростати", - заявила офіційний представник компанії Джулія МІЛСТЕД.

У зону лиха направлено сотні співробітників, покликаних усувати перебої в електропостачанні. Проте дістатися до об`єктів їм заважають затоплені траси і повалені дерева.

Як повідомив телеканал Сі-Ен-Ен, затоплена багатокілометрова прибережна зона Північної Кароліни, при цьому вода продовжує прибувати. Метеорологи попереджають, що негода може призвести до утворення смерчів, які матимуть руйнівну силу.

Через загрозу повеней на східному узбережжі США оголошено про обов`язкову евакуацію близько 2,5 млн. жителів. Близько 370 тис. осіб залишать свої будинки в ряді районів Нью-Йорка, який готується завмерти перед ударом стихії. Мер міста Майкл БЛУМБЕРГ у своєму зверненні до громадян сьогодні заявив, що "зараз саме час" евакуюватися тим, хто цього ще не зробив. "Залишатися небезпечно і нерозумно, крім того, це протизаконно", - сказав градоначальник.

Епіцентр "Айрін", якому зараз присвоєно першу категорію (за п`ятибальною шкалою Саффіра-Сімпсона), за прогнозами метеорологів, буде залишатися над океаном, в результаті чого ураган зберігатиме руйнівну силу тривалий час. Режим надзвичайної ситуації оголошено в штатах Північна Кароліна, Вірджинія, Меріленд, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Соннектікут і Род-Айленд.