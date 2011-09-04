Ліворадикали з усієї Німеччині зібралися, щоб зірвати марш неонацистів

Поліція заарештувала понад 270 осіб під час масової антифашистської демонстрації в Дортмунді. Як повідомляє DW-World з посиланням на агентство DPA, близько 1500 ліворадикалів з усієї Німеччини спробували прорвати поліцейський кордон, який оточив місце проведення маршу неонацистів.

Масові арешти антифашистів почалися після того, як ті почали кидати в поліцейських каміння та пляшки, а також вдалися до перцевих балончиків і петард. У відповідь, як передає The Local, проти призвідників зіткнень поліція застосувала гумові палиці і водомети.

За даними поліції, кілька співробітників МВС отримали поранення, одного поліцейського госпіталізовано з тяжкими травмами. Даних про потерпілих серед демонстрантів не надходило.

У суботу, 3 вересня, в Дортмунді проходив щорічний марш неонацистів, участь у якому взяли близько 750 осіб. Натомість, за даними поліції, на вулиці німецького міста вийшли близько 10 тисяч осіб для проведення контрдемонстрації. Близько чотирьох тисяч з них, за оцінками правоохоронців, були схильні до прояву насильства. На підтримку порядку в Дортмунді влада кинула близько чотирьох тисяч поліцейських.

Марш німецьких неонацистів у Дортмунді проходить усьоме. Із закликом влаштувати акцію проти демонстрації ультраправих виступив міністр землі Північний Рейн-Вестфалія Гунтрам Шнайдер (Guntram Schneider). За його словами, які передає The Local, такі марші неонацистів є неприпустимими, особливо напередодні Міжнародного дня миру.