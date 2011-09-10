Газові контракти між Україною і РФ врятували постачання газу до Європи

Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР заявляє, що газові контракти між Україною і Росією, які були підписані у 2009 році, позитивно вплинули на поставки газу до Європи.

Про це єврокомісар заявив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

“Я би хотів тільки нагадати, що угода, досягнута тоді, сприяла безпеці постачання газу в Європу”, - сказав Г.ЕТТІНГЕР.

Як повідомляв УНІАН, з червня в Україні Печерський районний суд Києва слухає кримінальну справу за обвинуваченням колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання у 2009 році газових контрактів з Росією.

Наприкінці 2008 року Україна і РФ не змогли домовитись про умови поставок та транзиту газу і на початку 2009 року «Газпром» припинив поставки газу в Україну, в результаті низка європейських країн також не отримувала газ.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти: про купівлю-продаж на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік. 21 квітня 2010 року «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали доповнення до цих контрактів.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за 1 тис. куб. м.

Україна неодноразово заявляла про необхідність змінити формулу ціни на газ, що поставляється Росією. Було проведено кілька раундів переговорів, однак безрезультатно.

Нещодавно голова НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН заявив, що прийнятною для України може бути ціна 230 доларів за тисячу кубометрів газу.

Російська сторона заявляла, що готова відстоювати свою позицію за газовою угодою з Україною в будь-якому суді.

6 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив, що Україна фактично підготувала матеріали для розв’язання в міжнародному арбітражі газової суперечки з Росією про умови поставки і транзиту газу.