Демонстранти в Каїрі ввірвалися до посольства Ізраїлю

Демонстранти, що організували акцію протесту біля висотної будівлі, на верхніх поверхах якої розташоване посольство Ізраїлю, ввірвалися до приміщення дипмісії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телеканал "Аль-Джазіра".

На трансльованих телеканалом відеокадрах видно, як з вікон посольства летять папери.

Раніше демонстранти зруйнували частину бетонного муру, збудованого в останні дні єгипетською владою для захисту ізраїльської дипмісії, а також знову зірвали ізраїльський прапор. Невідомі також напали на найближчу поліцейську дільницю і підпалили кілька поліцейських машин.

Мур був збудований наприкінці серпня після тижня акцій протесту біля посольства. Демонстранти вимагали тоді розірвати відносини з Ізраїлем після загибелі 18 серпня п`ятьох єгипетських поліцейських. Правоохоронці були вбиті в результаті обстрілу з ізраїльського вертольота, який переслідував бойовиків поблизу кордону з Єгиптом.

У п`ятницю демонстранти прийшли до посольства з площі Тахрір в центрі Каїра, де тривала масова акція протесту молодіжних рухів і світських партій.

Там молодь вимагає відставки голови МВС, зміни закону про вибори та реформи партійної системи. Молодіжні організації вимагають негайно припинити судити цивільних осіб у військових трибуналах і назвати термін передачі владі від військових законно обраному цивільному керівництву країни.

Поліція і військові залишили площу на час проведення демонстрації і поклали відповідальність за її безпеку на організаторів - Союз революційної молоді.