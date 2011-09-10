Ізраїль попросив США допомогти посольству в Каїрі

Ізраїль попросив США допомогти забезпечити безпеку свого посольства в Каїрі, яке зазнало нападу демонстрантів, передає Reuters. Про це йдеться в заяві МВС Ізраїлю за наслідками розмови міністра Ехуда Барака з його американським колегою Леоном Панеттою і співробітником адміністрації президента США Денісом Россом.

Своє занепокоєння тим, що відбувається, вже висловив Барак Обама, закликавши Єгипет поважати міжнародні зобов`язання.

Перед посольства Ізраїлю проходила демонстрація, учасники якої вимагали видворити посла цієї країни. Демонстранти розбили бетонну стіну перед будинком, де розташоване посольство, зірвали ізраїльський прапор, ввірвалися в приміщення.

У заворушеннях постраждали, за останніми даними, 220 осіб, один помер від серцевого нападу. Сутички тривають, поліція застосовує сльозогін і стягує бронетехніку.

Посол Ізраїлю виїхав в аеропорт і чекає вильоту до Тель-Авіва. У зв`язку з цими подіями ізраїльська влада сформувала комісію щодо ситуації в Каїрі і викликала для консультацій свого посла в Єгипті, пояснив телеканал Аль-Джазіра.

Демонстранти в Каїрі раніше вже вимагали розірвати відносини з Ізраїлем після того, як 18 серпня загинули п`ять єгипетських поліцейських. Правоохоронців було вбито в результаті обстрілу з ізраїльського вертольота, який переслідував бойовиків поблизу кордону з Єгиптом.

Погромники прийшли до посольства в другій половині дня з боку площі Тахрір, де одночасно проходила політична акція молодіжних рухів і світських партій, які вимагають відставки міністра МВС Єгипту, суду над екс-президентом Хосні Мубареком і передачі владі від військових цивільним органам влади.