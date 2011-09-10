Німеччина готується до дефолту Греції

Уряд Німеччини розробляє план екстреної підтримки банківського сектора на випадок дефолту Греції, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на трьох представників правлячої коаліції.

Афіни можуть оголосити дефолт щодо частини своїх боргових паперів, якщо не одержать другий пакет фінансової допомоги в 109 млрд. євро, надання якого влада єврозони і представники МВФ схвалили 21 липня. Для реалізації цього плану необхідне, як мінімум, схвалення парламентами країн - членів єврозони. Крім того, умовою виділення цих грошей є консолідація бюджету Греції, в який Афіни вже не вкладаються.

Кредитні організації Франції й Німеччини - найбільші держателі суверенного боргу Греції після банків цієї країни. На німецькі банки припадає 9%, на французькі - 8%. Загальний борг Греції становив на кінець минулого року близько 300 мільярдів євро.

Підготовлений німецькою властями екстрений план порятунку банків передбачає компенсацію втрат від внесків у держоблігації Греції, які можуть скласти до 50% вартості цих боргових паперів. Існування "плану Б" дає зрозуміти, що влада ФРН серйозно побоюється такого сценарію і чинитимуть на уряд Греції тиск з тим, щоб були виконані зобов`язання щодо консолідації бюджету, зазначає РІА "Новости".

Як заявив 7 вересня міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле, "Греція ходить лезом ножа". За його словами, невдача у справі досягнення запланованих показників держборгу і дефіциту бюджету може призвести до того, що "владі (Греції) доведеться шукати кошти самостійно, оскільки допомоги від єврозони не буде".

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Тим часом близько 6 тисяч поліцейських забезпечують порядок в другому за величиною місті Греції Салоніки, де в суботу прем`єр-міністр Йоргос Папандреу виголосить програмні заяви з економіки. Прем`єр, як очікується, спробує підготувати співгромадян до нових непопулярних скорочень видатків на тлі економічних проблем.

Зі свого боку, профспілкові та партійні активісти планують цілий ряд демонстрацій.

Увечері акцію протесту провели поліцейські, працівники берегової охорони, лікарі "швидкої допомоги" і пожежники. У суботу окремими колонами за участю тисяч людей збираються пройти містом найбільші профспілки державних працівників і службовців приватного сектора. Окремий марш проведуть комуністи. Серед протестувальників - власники таксі, які незадоволені планом уряду з лібералізації режиму видачі ліцензій.

Ще тисячі "розгніваних громадян", які координують свої дії через інтернет і не належать до певної партії, мають намір перекрити виставковий центр, де виголошуватиме промову прем`єр-міністр.