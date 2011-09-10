У Греції в ДТП постраждали двоє українців

У Греції внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 7 вересня на трасі Афіни – Салоніки в районі міста Катеріні, двоє громадян України отримали травми та були доставлені до лікарні м. Катеріні.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ з посиланням на інформацію, отриману від Генерального консульства України в Салоніках.

Як зазначив О.ДИКУСАРОВ, за інформацією лікарів, загрози життю постраждалих громадян України немає. Громадянка України після надання медичної допомоги, 9 вересня ц.р. була виписана з лікарні, у той час, як громадянин України залишається на лікуванні до 12 вересня ц.р. Поряд з постраждалими українцями перебуває родич одного з них.

Представники української консульської установи підтримують постійний зв’язок з нашими співвітчизниками та, у разі необхідності, готові надати їм сприяння у поверненні на Батьківщину.

Справа перебуває на контролі в Генеральному консульстві України в Салоніках та в Департаменті консульської служби МЗС України.