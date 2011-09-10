У Каїрі - масові заворушення: загинули четверо людей

Сьогодні під час заворушень, що поновилися, у посольства Ізраїлю в Каїрі загинули три людини, четвертий помер від серцевого нападу і більш як тисяча дістали поранення.

Як повідомляє Лєнта.Ru, протестувальникам вдалося зруйнувати споруджену нещодавно "стіну безпеки" перед будівлею посольства і зірвати з нього ізраїльський прапор. Для розгону демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ. Заарештувала 19 призвідників безпорядків, передавши їх військовій прокуратурі для допиту. До будівлі, де розташована дипмісія Ізраїлю, в ніч на 10 вересня перекинуто бронетехніку й армійські підрозділи.

Посол Ізраїлю в Єгипті, співробітники посольства, а також члени їх сімей залишили країну.

У зв`язку з нападом на посольство Міністерство внутрішніх справ Єгипту оголосило про введення режиму надзвичайної ситуації.

За останні декілька тижнів це вже другий випадок, коли демонстранти проникають в посольство Ізраїлю в Єгипті. Перша подібна акція була проведена 19 серпня - наступного дня після загибелі п`ятьох єгиптян.

Антиізраїльські демонстрації не припинялися, тому біля будівлі, де розташована дипломатична місія, було встановлено захисну бетонну стіну.