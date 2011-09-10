Лукашенко: без Росії ніякої інтеграції не буде

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив, що Росія ніколи не піде на те, щоб зруйнувати СНД, повідомляє офіційний сайт глави держави.

О.ЛУКАШЕНКО упевнений, що Росія кровно зацікавлена в будь-яких інтеграційних процесах на пострадянському просторі.

"Росія виступала і виступає в руслі інтеграційних процесів. Більше того, там, де Росія прихильна інтеграції, є дуже серйозні переміщення. Без Росії на пострадянському просторі ніякої інтеграції не буде", - сказав глава білоруської держави.

За його словами, це добра можливість Росії бачити, що відбувається навколо неї в сусідніх республіках.

Щодо СНД і думки про його нежиттєздатність, О. ЛУКАШЕНКО заявив, що СНД повною мірою виконує свої функції.

"А чого ми хочемо від СНД? Якщо ми хочемо того, що ми робимо в союзі з Росією, - не буде цього. На цих принципах СНД розвиватися не буде, дуже різні інтереси у інших держав. Якщо ми хочемо від СНД того, що ми робимо в ЕврАзЕС, Митному союзі, ЄЕП, - цього теж не буде, тому що інші інтереси у решти членів СНД", - сказав Президент Білорусі.

В якості прикладу він навів Україну, яка не прагне входити до Митного союзу, а виступає за формулу співпраці "3+1".

"Сьогодні СНД виконує функцію якогось майданчика, переговорного залу, де збираються глави одинадцяти держав і обговорюють свої проблеми. Це добрий переговорний майданчик. Чого сьогодні від СНД вимагати більшого?", - резюмував О. ЛУКАШЕНКО.