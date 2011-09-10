Арабські країни одержать 38 мільярдів на розвиток демократії

Міністри фінансів країн "Великої вісімки" висловилися за розширення об`ємів фінансової допомоги до 38 мільярдів доларів кільком арабським країнам - на відновлення економіки і розвиток демократії, повідомляє Бі-бі-сі.

Серед країн-одержувачів допомоги - Єгипет і Туніс, де цього року відбулися революції, а також Марокко і Йорданія.

Пропозиція прозвучала на зустрічі у Марселі (Франція), куди, разом з міністрами фінансів країн "Великої вісімки", прибули керівники Міжнародного валютного фонду і Світового банку. На зустріч були також запрошені представники нової лівійської влади.

Росію на зустрічі в Марселі представляє заступник міністра фінансів Сергій Сторчак, який зажадав пояснити, як повідомляє РІА "Новости", чому в регіоні скасовані тендери за участю російських компаній, які втратили через політичні зміни близько 40 проектів: будівництво доріг, ТЕЦ, роботи на нафтогазовому шельфі, а також пов`язані з сонячними батареями.