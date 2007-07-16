США проти планів Туреччини з транспортування туркменського газу через Іран

США виступають проти планів турецької власди щодо транспортування туркменського газу через територію Ірану і Туреччини до Європи та розробці турецькою державною компанією іранського родовища Південний Парс. Як передає Reuters з посиланням на джерела в Держдепартаменті США, американська влада заперечують проти інвестицій до Ірану або енергетичних проектів в цій країні.

14 липня ц.р. представники турецької влади повідомили про підписання попередньої угоди з Іраном про транспортування 30 млрд куб. м газу з Ірану і Туркменії до Європи. В рамках угоди, за рахунок якої Туреччина розраховує уникнути можливої необхідності пошуку альтернативних постачальників для газопроводу Nabucco, турецька Turkish Petroleum Corporation (TPAO) розроблятиме іранське газове родовище Південний Парс. Про інші деталі угоди буде оголошено протягом місяця, терміни початку постачань газу поки не визначені.

Газопровід Nabucco завдовжки 4 тис. км забезпечить доставку середньоазіатського і каспійського газу європейським споживачам. Газопровід пройде через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Угорщину, Румунію і Австрію. Введення газопроводу в експлуатацію намічене на 2011 р. Вартість проекту оцінюється в 5 млрд євро. Розробкою Nabucco займаються австрійські OMV, угорська MOL, турецька Botas, болгарська Bulgargaz і румунська Transgaz.