Прогавили землетрус: італійським сейсмологам світить до 15 років в’язниці

Колишній чиновник і шість учених можуть постати перед судом за звинуваченням у ненавмисному вбивстві громадян під час землетрусу в місті Л’Акуїла, у центральній Італії, повідомляє ZN.UA з посиланням на місцеві ЗМІ.

Обвинуваченим загрожує до 15 років в`язниці. Якщо їх провину буде доведено, то їм також доведеться виплатити позивачам понад 30 млн дол як відшкодування збитку.

У 2009 році в місті стався землетрус магнітудою 6,3, жертвами якого стали 309 осіб.

Семеро обвинувачених входили до складу урядової комісії, що вивчала рівень загрози для жителів Л`Акуїли від сотень підземних поштовхів, що сколихували місто протягом декількох місяців.

Тепер у прокуратурі стверджують, що напередодні землетрусу магнітудою 6,3 вчені запевнили мешканців міста в тому, що їм нема про що турбуватися.

Прокурори звинувачують учених в необачності. На їхню думку, вчені дали приблизну, загальну і неточну оцінку сейсмічної активності у місті, а також надали жителям неповну і суперечливу інформацію.

Багато італійців, прислухавшись до поради вчених, залишилися вдома вночі, коли стався землетрус. Ті городяни, які вирішили переночувати на вулиці, вижили.

Адвокати вчених, зі свого боку, заявляють, що неможливо точно передбачити потужний землетрус навіть у сейсмічно небезпечній зоні.