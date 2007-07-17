Розвідка США заявила про посилення Аль-Каїди

Терористичне угрупування "Аль-Каїда" активізує свою присутність в Іраку і докладає серйозних зусиль для організації нових терактів на території США, передає агентство Associated Press з посиланням на дані щорічної доповіді національної розвідки (National Intelligence Estimate).

Доповідь, оприлюднення якої очікується 17 липня, складена представниками 16 спецслужб США. Витяги, які потрапили до рук журналістів Associated Press, свідчать про те, що "Аль-Каїда" практично відновила технічний і людський потенціал, необхідний для проведення терактів у США.

У доповіді зазначається, що терористи "Аль-Каїди", як і раніше, націлені на здійснення великих терактів з багатьма жертв, котрі мають, за задумом, призвести до тяжких економічних наслідків і спровокувати прояви масової паніки і страху.

При цьому, автори доповіді зазначають, що члени "Аль-Каїди" продовжують шукати можливості отримати хімічну, бактеріологічну або ядерну зброю і готові без вагань її застосувати.

Крім того, як дедалі більшу "постійнуу загрозу" для США автори доповіді називають ліванську "Хизбаллу" та інші радикальні угруповання (не тільки мусульманські), які, принаймні, протягом найближчих трьох років становитимуть серйозну небезпеку.

Нагадаймо, що інформація про посилення "Аль-Каїди" та її готовність повторити теракти 11 вересня 2001 року викликала гостру полеміку в США. Демократи звинуватили республіканців в тому, що їх політика не привела до зниження терористичної загрози, натомість республіканці закидають представникам демократичної партії, що ті недооцінюють рівень небезпеки.

Керівник Міністерства національної безпеки США Майкл Чертофф в інтерв`ю телеканалові ABC визнав, що, за даними спецслужб, "Аль-Каїда" справді активізувалася в Пакистані та низці африканських країн. Але при цьому Чертофф наголосив, що не має в своєму розпорядженні інформації, яка свідчить про неминучість терактів на території США.

Лента.ру