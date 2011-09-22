У Ємені - зіткнення прихильників Президента й опозиції: 16 жертв

У столиці Ємену Сані вчора під час зіткнень між прихильниками Президента Алі Абдалли САЛЕХА й опозиції, яка вимагає його відставки, загинули не менш як 16 осіб, більш як 50 – дістали поранення, передає Радіо «Свобода».

Повідомляється, що урядові сили відкрили вогонь по учасниках похорону загиблих під час зіткнень у попередні дні, а також атакували штаб дивізії, яка перейшла на бік опозиції.

У вівторок у Сані було досягнуто домовленості про припинення вогню після трьох днів кривавих репресій проти опонентів режиму, жертвами яких стали близько 80 людей.

Учора Міжнародний комітет Червоного хреста висловив занепокоєння у зв`язку з «безпрецедентним насильством» у Ємені.

Сам Президент А.САЛЕХ, який керує Єменом з 1978 року, перебуває в Саудівській Аравії, де проходить лікування після поранення, одержаного в червні.

Масові виступи опозиції проходять у країні з січня. За цей час у зіткненнях з армією і органами безпеки загинуло більш як 1000 людей.