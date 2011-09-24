Під'єднана до газової мережі Румунії, Молдова не залежатиме від Газпрому

Молдова виступає за якнайшвидше приєднання до газової та енергетичної мереж Європи для забезпечення своєї енергетичної безпеки та диверсифікації енергоресурсів.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в молдавському уряді, про це заявив прем`єр-міністр країни Володимир Філат. Він зазначив, що Молдова виступає, зокрема, за якнайшвидшу інтеграцію в систему європейської мережі системних операторів електроенергії ENTSO-E, а також за взаємопідключення до газової системи Румунії.

За його словами, для Молдови дуже важливі проекти приєднання до газової та енергетичної мереж Європи, щоб мати можливість купувати енергоресурси в альтернативних постачальників.

В.Філат зазначив, що нині Молдова закуповує електроенергію у Молдавської ГРЕС, яка розташована в Придністров`ї і належить російській "Інтер РАО ЄЕС", а також у України. Однак постачання електроенергії здійснюються практично за однаковими цінами, і немає альтернативи.

В.Філат зазначив також, що Молдова закуповує газ у "Газпрому", і їй складно брати участь у загальноєвропейських проектах, наприклад у Nabucco. Однак, під`єднавшись в майбутньому до європейської газової мережі, Молдова зможе купувати газ і там. Це не означає, за словами прем`єра, що Молдова хоче повністю припинити контакти з "Газпромом", але для неї дуже важливо диверсифікувати поставки газу.