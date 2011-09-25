Терористи підірвали ще дві бомби, коли швидка прибула на перший вибух
11:55, 25 вересня 2011Світ
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12 людей загинули в священному місті
Три вибухи, що прогриміли в місті Кербела, за 100 км на північний захід від Багдада, призвели до смерті щонайменше 12 осіб. Також повідомляється про три десятки поранених.
Один з вибухових пристроїв спрацював поблизу урядової будівлі, а два інших були здетоновані незабаром після того, як на місце прибули машини швидкої допомоги, повідомляє Reuters.
За останні роки в місті, священному для мусульман-шиїтів, почастішали випадки нападу сунітів на шиїтських паломників.
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