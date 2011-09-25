Терористи підірвали ще дві бомби, коли швидка прибула на перший вибух

Три вибухи, що прогриміли в місті Кербела, за 100 км на північний захід від Багдада, призвели до смерті щонайменше 12 осіб. Також повідомляється про три десятки поранених.

Один з вибухових пристроїв спрацював поблизу урядової будівлі, а два інших були здетоновані незабаром після того, як на місце прибули машини швидкої допомоги, повідомляє Reuters.

За останні роки в місті, священному для мусульман-шиїтів, почастішали випадки нападу сунітів на шиїтських паломників.