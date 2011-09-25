Ніхто не знав, про що домовилися Путін і Медведєв

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ ухвалили рішення про вибори 2012 року самостійно, не обговорюючи це з членами російського уряду.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив перший віце-прем`єр РФ Ігор ШУВАЛОВ у ході медіафоруму партії «Єдина Росія» в Москві.

«Якщо ви думаєте, що те, що вчора було оголошено, хтось знав, ні. Із цього приводу керівники з нами інформацією не ділилися, з нами не обговорювали. Це розмова між ними», - сказав І.ШУВАЛОВ.

Водночас він зазначив, що такий сценарій багато хто прогнозував.

«Але чи могли ми припустити, що такий сценарій можливий? Звичайно, ми так і думали, що такий сценарій можливий», - сказав він.

І.ШУВАЛОВ упевнений, що «дуже добре, що це було зроблено вчора, що перестали людей томити, що, нарешті, ми отримали на це запитання відповідь».

«Я думаю, що ми вже спокійніше можемо займатися своїми професійними справами. Це питання нікого не повинне турбувати», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня на з`їзді «Єдиної Росії» Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив про готовність у майбутньому працювати в уряді, а нинішній прем`єр-міністр Володимир ПУТІН балотуватиметься на пост Президента РФ у 2012 році.