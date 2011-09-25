Росія отримала доступ до інформації про рахунки в швейцарських банках

Росія і Швейцарія підписали міжурядову угоду про надання доступу до інформації про рахунки громадян РФ у швейцарських банках, повідомляє Reuters. Підписання документа відбулося в м.Вашингтон у рамках щорічної зустрічі держав - членів МВФ. Російську сторону представляв міністр фінансів Олексій Кудрін, від Швейцарії - голова федерального департаменту фінансів Евелін Відмер-Шлупф.

Росія і Швейцарія вже мають угоди в сфері грошового контролю - це підписаний в 1995 р. договір про уникнення подвійного оподаткування, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Тепер його положення будуть доповнені пунктами про порядок передачі інформації про вкладників. Такий захід дасть змогу виявляти і реагувати на факти використання швейцарських банків для уникнення сплати податків до бюджету РФ і відмиванню грошових коштів.

Аналогічна угода, укладена між Швейцарією і США в 2008 р., дозволило американському уряду домогтися від банку UBS штрафу в розмірі 800 млн дол