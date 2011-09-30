Від вибуху в Анталії загинув тільки смертник

Під час вибуху в турецькій Антальї загинула тільки терорист смертник, двоє людей отримали поранення, передає Associated Press. За інформацією від місцевої влади, терорист вчинив напад на поліцейську дільницю.

Турецька влада уточнюють, що вибух не зачепив туристичну зону курорту. За їхніми попередніми даними, до теракту можуть бути причетні курдські бойовики.