Китай намагається уповільнити зростання економіки

Центральний Банк Китаю з 21 липня підвищив кредитну і депозитну ставки на 27 базисних пунктів. Таким чином, кредитна ставка становитиме 3,33% річних, а депозитна - 6,84% річних.

Китайська влада розраховує, що ці заходи сприятимуть стабілізації інфляції та обмеженню обсягу кредитування й інвестицій, а також уповільненню зростання економіки.

Нагадаємо, що зростання ВВП Китаю в II кварталі 2007 р. в річному обчисленні збільшилося на 0,8 процентного пункту - до 11,9% з 11,1% в I кварталі 2007 р. Цей показник виявився вищим за прогнози аналітиків, згідно з якими річне зростання китайського ВВП не повинне було перевищити за підсумками першого півріччя 10,8% і розрахунків уряду КНР, що передрікав 8-процентне зростання ВВП.

Азіатський банк розвитку на початку року прогнозував уповільнення економічного зростання Китаю цього року до 10%.

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