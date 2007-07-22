Президент Польщі вилетить до Франції на місце загибелі прочан
20:17, 22 липня 2007Світ
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Про рішення повідомив помічник
|Лех Качиньський
Сьогодні автобус з прочанами з Польщі зірвався в ущелину у Франції. В результаті інциденту загинули 26 чоловік і 14 одержали серйозні поранення. Автобус впав з 20-метрової висоти в річку, коли прочани поверталися з храму Нотр Дам де ла Салет в м. Гренобль. За даними місцевих властей, причиною інциденту стали проблеми з гальмівною системою автобуса.
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