Білоруська опозиція продовжить проведення Народних сходів (зборів).

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив співголова оргкомітету з проведенню акції Геннадій ФЕДИНИЧ, коментуючи акцію, яка пройшла 8 жовтня.

«Проведення Народних зборів продовжиться, суспільство повинно мати майданчик для діалогу. Перешкоджаючи проведенню акції, влада порушила закон про місцеві збори», - сказав Г.ФЕДИНИЧ.

При цьому він наголосив, що людей, які підтримують акцію, набагато більше, ніж прийшло на захід 8 жовтня.

«Практично скрізь йшов дощ, що понизило кількість учасників акції. Однак про провал зборів говорити не можна. Ніколи раніше у стількох містах в один і той самий час не проходила подібна акція», - відзначив Г.ФЕДИНИЧ.

За його словами, «превентивні заходи влада широко розгорнула».

Г.ФЕДИНИЧ також повідомив, що найближчим часом оргкомітет обговорить стратегію подальших дій.

Окрім того, 12 жовтня до уряду і в Адміністрацію Президента Білорусі буде передані спільні вимоги учасників Народних зборів з різних міст.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня в більш як 20 містах Білорусі пройшла організована опозицією акція «Народні збори». Зокрема, у Мінську в акції взяли участь понад 600 осіб. Вони затвердили резолюцію з вимогами зупинити зростання цін, індексувати зарплати, пенсії, скасувати контрактну систему, провести вільні вибори. Також присутні проголосували за проведення наступних «Народних зборів» 12 листопада. Акція пройшла без затримань.

Влада з форматом проведення Народних зборів була не згодна. У Білорусі проведення масових заходів під назвою «Народны сход» заборонено. Генпрокуратура Білорусі заявляла, що проведення подібного «сходу» регламентується законом «Про масові заходи». Організатори масових заходів не одержали відповідних дозволів на їх проведення від місцевих органів влади. 6 жовтня Генпрокуратура оприлюднила звернення до громадян із закликом не брати участь у несанкціонованому заході. Протягом останніх тижнів у різних містах Білорусі затримувалися активісти, які розповсюджували листівки про підготовлювану акцію.

Оргкомітет Народних зборів пояснив, що вирішив не подавати заявки на проведення акції, аргументуючи це тим, що даний формат акції підпадає під дію закону про республіканські і місцеві збори.