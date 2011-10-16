У Латвії серед ночі обвалився житловий будинок - 5 людей загинули

У латвійському селі Упмале Малпілсського краю сьогодні вночі частково обвалився триповерховий цегляний житловий будинок. У результаті інциденту загинули п`ятеро людей, ще семеро постраждали.

Як повідомляє NEWSru, серед загиблих чоловіки 52 і 62 років, а також жінки у віці 48, 57 і 79 років.

До лікарні доставили 86-річну жінку і 60-річного чоловіка. Під наглядом медиків перебувають також дівчатка 10 і 4 років, у однієї з яких констатований забій грудної клітки, а в іншої - болі в животі.

У лікарні також 77-річна пенсіонерка, яка не дістала тілесних ушкоджень, але гостро відреагувала на НП, і 78-річний чоловік, який страждає на хронічне захворювання. Ще одна жінка одержала лікарську допомогу на місці події, але від госпіталізації відмовилася.

Мешканців усіх 18 квартир евакуйовано, проте інформації про те, скільки людей могло перебувати на момент трагедії в будинку, поки що не надходило. Офіційно там проживали 37 осіб.

Голова Малпілсської краєвої думи Александрс ЛІЄЛМЕЖС припустив, що причиною трагедії міг стати витік газу.

Будинок, в якому сталася трагедія, було збудовано в 1972 році. У будівлі не було централізованого опалювання, він опалювався печами і газовими балонами. Жодних скарг від мешканців на його технічний стан не надходило.