Бойовики знищили гробницю старозавітного пророка Даниїла

В Іраку знищено гробницю згадуваного в Старому заповіті пророка Даниїла, яка була розташована в місті Баакуба (Baquba) на північ від Багдада, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

За словами представників місцевої влади, в неділю вдень в район Баакуби, де розташовувалася гробниця, прибули декілька десятків бойовиків і замінували споруду великою кількістю вибухівки. Вибух, повідомила місцева влада, був такої сили, що будівлю повністю зрівняло з землею. Знищивши гробницю, бойовики безперешкодно зникли.

Через декілька годин після вибуху, ця ж група бойовиків зробила напад на село в передмісті Баакуби, де взяла в заручники 13 чоловік. До якого угрупування належать бойовики, що знищили гробницю, поки не встановлено.

Лента.ру