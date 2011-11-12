Росіяни вперше чують, що об'єдналися з Білоруссю і Казахстаном (опитування)

Майже половина росіян не знають про створення з 1 січня 2012 року Єдиного економічного простору Росії, Казахстану і Білорусі.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, які є у розпорядженні УНІАН.

Відповідаючи на питання, чи знаєте ви про те, що з січня наступного року Росія, Білорусь і Казахстан об'єднають свої економіки в ЄЕП з єдиним ринком, вільним пересуванням капіталів, послуг, робочої сили, 45% опитаних повідомили, що вперше чують про це.

При цьому 38% респондентів відповіли «щось чув, але подробицями не володію»; 15% добре поінформовані про це, і 2% було важко з відповіддю.

Опитування також показало, що більшість росіян (52%) переконані у необхідності вступу Росії до ЄЕП, 24% респондентів вважають, що РФ не потрібно створювати Єдиний економічний простір, ще 24% було важко з відповіддю.

Зазначається, що чим вище рівень освіти росіян, тим частіше вони вважають, що вступ Росії до ЄЕП необхідний (з 45% серед малоосвічених до 57% серед високоосвічених).

Ініціативне всеросійське опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки проводилося 5-6 листопада 2011 р. Опитано 1600 осіб у 138-ми населених пунктах у 46-ти областях, краях і республіках Росії. Статистична погрішність не перевищує 3,4%.