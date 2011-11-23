Військова база США в Киргизії залишиться там до 2014 року

Військова база США в Киргизії залишиться там до закінчення дії договору з американцями до 2014 року, підтвердила президент Роза Отунбаєва, повноваження якої на посаді глави держави закінчуються 31 грудня 2011 року. Водночас вона вітала ідею трансформації бази в цивільний аеропорт.



База ВПС США була розміщена в міжнародному аеропорту Манас столиці Киргизії в 2001 році в рамках операції "Непохитна свобода" в Афганістані. Пізніше вона була перейменована в Центр транзитних перевезень (ЦТП), який є ключовим пунктом перекидання техніки і військовослужбовців США до місць бойових дій в Афганістані.



"До 2014 року, безсумнівно, він залишиться там", - сказала Отунбаєва на прес-конференції в штаб-квартирі ООН.



За її словами, в даний час при нинішньому розвитку подій в Афганістані, Манас має важливе значення.



"Почекаємо до 2014 року", - сказала президент.



Переможець на президентських виборах прем'єр-міністр Киргизії Алмазбек Атамбаєв заявив раніше, що вважає необхідним вивести американську військову базу з території республіки, зауважує РІА "Новости". Він пояснив свою позицію тим, що наявність бази США не відповідає інтересам республіки, і наголосив, що не хотів би, щоб яка-небудь країна завдала у відповідь удару по цій базі. При цьому він заявив, що всі чинні домовленості будуть суворо дотримані.



Отунбаєва уточнила, що обраний президент Киргизії виступає за трансформацію бази США в Манасі в цивільний транзитний аеропорт. "Це гарна ідея, і ми хотіли б використовувати його для транспортування товарів", - повідомила Отунбаєва.