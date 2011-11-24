Янукович сподівається посилити політичний діалог з Ізраїлем

Посилення політичного діалогу між Україною та Ізраїлем сприятиме активізації двосторонніх зв’язків у різних сферах українсько-ізраїльського співробітництва.

На цьому наголосив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю ізраїльській газеті «Гаарец» (Haaretz) перед своїм візитом до Ізраїлю, повідомляє прес-служба Президента України.

«Цей візит – можливість продовжити політичний діалог між Україною та Ізраїлем на найвищому рівні. Це завжди дає поштовх активізації і культурних, і економічних зв’язків. Я впевнений, що ми на практиці реалізуємо ту політику, яку задекларували», – сказав глава держави.

Під час інтерв’ю Президент відповів на низку запитань, які зокрема стосувалися зовнішньої політики України, підготовки до фінальної частини Євро-2012.

Інтерв’ю буде опубліковане наступного тижня.

Як відомо, В.ЯНУКОВИЧ здійснить візит до Держави Ізраїль 1 грудня 2011 року.