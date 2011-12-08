Болгарія поставила під удар проект російсько-балканського нафтошляху
05:22, 08 грудня 2011Світ
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Віце-прем'єр зробив повідомлення для ЗМІ
Болгаріявідмовиласявід участівпроектітрансбалканськогонафтогонуБургас-Александруполіс.Про цеповідомивжурналістамвСофіївіце-прем'єр іміністрфінансівСимеонДянков.
Дляреалізації цьогопроектувлютому2008 року булазареєстрованакомпаніяTransbalkan Pipeline, 51відсотоккапіталу якоїналежить Росії.49 відсотківділятьпорівнуБолгаріяі Греція.
Дянковзаявив,що Болгаріяготовавідмовитисявід своєїчасткивнеску впроект,що становить8,2 мільярдадоларів.
РішенняБолгаріїстаєсильнимударомповсьому проектутрансбалканськогонафтопроводу, зазначаєРадіоСвобода.Однією з умовйогоексплуатації буладоставкатанкерами через Чорнемореросійської нафтидлязавантаженняу нафтогініподальшого транспортуваннядо Греції.
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