У Москві почалася хода незгодних із результатами виборів до Держдуми від площі Революції до Болотної площі, де санкціоновано московською владою 30-тисячний мітинг опозиції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, наразі декілька тисяч людей здійснюють ходу без гасел, плакатів і партійної символіки, проте багато людей на знак незгоди прикріпили до свого одягу білі стрічки, багато хто свистить на знак незгоди.

На одязі деяких учасників прикріплені значки з цифрою «31», яка символізує 31 статтю російської Конституції, що гарантує свободу зборів.

Колону незгодних із результатами виборів очолює російський опозиціонер Борис НЄМЦОВ.

Маршрут, узгоджений з російською поліцією, повністю оточений співробітниками правоохоронних органів, прямо на проїжджій частині встановлено тимчасову металеву огорожу.

На площі Революції також сконцентровано значні сили ЗМОП і знаходиться декілька десятків спеціальних автомобілів.

Наразі хода здійснюється безперешкодно, нікого не затримують.