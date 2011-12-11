Став відомий екзит-пол на президентських виборах у Придністров'ї

Ймовірним є другий тур

Згідно з данимиекзит-полу,проведеногонекомерційнимагентством "Вектор", першемісценапрезидентськихвиборахвПридністров'їзаберебеззміннийостанні 20років очільниккраїни ІгорСмирнов.



За данимиопитування,вінлідирує з47,38%голосів.Слідомза ниміде екс-спікерВерховноїрадиПМРЄвгенШевчук, який набрав23,21%голосів.ЗаАнатоліяКамінського, нинішньогоспікерапарламенту,підтриманогоМосквою, проголосували22,6%опитанихвиборців.



Дляперемогикандидатувпрезиденти необхіднонабрати 50%плюс одинголос.Попередніпідсумкивиборів станутьвідомівранці 12грудня.Якщо ціданіпідтвердятьсяофіційнимиданимиЦВКреспубліки, то 25грудня відбудетьсядругий турвиборівпрезидентаПридністров'я,вякий вийдутьІ.Смирнові Є.Шевчук.

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