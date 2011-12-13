У бельгійському Льєжі прогриміли вибухи: є загиблі і поранені

У бельгійському Льєжі невідомий підірвав кілька гранат в центрі міста. В результаті вибуху загинули двоє людей, ще 10 отримали поранення, передає РБК з посиланням на Associated Press.

За даними очевидців, невідомий чоловік кинув гранати в бік автобусної зупинки. Свідки заявляють, що чули чотири вибухи. Поліція оточила місце події, на бруківці все ще видно кров.

Згідно з непідтвердженими даними, серед загиблих виявився сам нападник. Мотиви атаки ще не встановлені, поліція веде розслідування.

Коментарів від міської влади отримати на даний момент поки не вдалося.