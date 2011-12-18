Російських журналістів кілька годин протримали в КПЗ у Казахстані

У Казахстані на декілька годин затримали спецкореспондента "Коммерсанта" Володимира СОЛОВЙОВА і фотокореспондента Василя ШАПОШНИКОВА, а також кореспондента Ленты.ру Іллю АЗАРА.

Про це повідомляється на сайті газети «Коммерсант».

Журналісти провели в КПЗ близько чотирьох годин без пояснення причин.

Їх затримали в неділю автоматники на площі Жанаозена без пояснення причин.

У Казахстані журналісти перебували для висвітлення заворушень, що спалахнули на заході країни. Приблизно через чотири години після затримання журналістів відпустили. "Нас відпустили, й ми насилу, але вибралися з міста, їдемо в Актау. Дякую всім за турботу", - написав у своєму мікроблозі в Twitter І.АЗАР.

Як повідомлялося, в п`ятницю внаслідок масових заворушень у місті нафтовиків Жанаозене загинули 11 людей, десятки поранені. За неофіційними даними, число жертв набагато вище. У місті введено надзвичайний стан, діє комендантська година, порушено роботу засобів зв`язку.