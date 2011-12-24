Лукашенко: Білорусь зробила 21 крок назустріч ЄС, у відповідь – жодного

Білорусь зробила 21 крок назустріч ЄС, а Євросоюз у відповідь – жодного.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вчора на прес-конференції для представників білоруських і зарубіжних ЗМІ.

Він сказав, що ЄС пропонував Білорусі зробити ряд кроків і поступок.

«Ми зробили 21 крок. Назустріч – жодного. Що вони від нас хочуть ще? Вони хочуть зламати конституційний лад країни. Я до цього не готовий... Скажу прямо – цього не буде. Народ Білорусі отримав своє право бути народом вперше за всю історію. І ми ще й тому не потерпимо жодного диктату з боку Сходу, Заходу, Півдня чи Півночі... Ми самі визначимося», - наголосив О.ЛУКАШЕНКО.

При цьому він відзначив, що не знає, що треба зробити для нормалізації відносин з ЄС.

«Не знаю, крім одного кроку: збирай лахміття і забирайся, тоді Європейський Союз прийде з своїми інтересами до Білорусі. Ні, дорогі мої, цього не буде. Піде мене тільки білоруський народ», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

Та все ж, як вважає білоруський Президент, налагодження відносин з Євросоюзом дасть Білорусі багато чого.

«Я роз`їжджатиму по європейських державах», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Порушив Президент Білорусі й тему вимог про звільнення низки ув’язнених.

«36 ув’язнених чи скільки було... Вони не хотіли сидіти у в`язниці, якщо вже відверто так говорити. А ці, про яких тут дбають (зокрема про екс-кандидатів на президентський пост Андрія САННІКОВА і Миколу СТАТКЕВИЧА – УНІАН)... Знаєте, що вони кажуть: «От якщо ми будемо у в`язниці, ми будемо героями». Я кажу: «Господь з вами, будьте героями. Сидіть»... Якщо перебувати у в`язниці в результаті безпорядків антиконституційного порядку для них геройство, нехай будуть героями. Я не проти», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.