Турецьке судно зіткнулося з українським теплоходом: є поранені

Cьогодні о 10.55 у Мармуровому морі в районі „Зейтін Бурну” турецький пасажирський морський автобус зіткнувся з українським теплоходом „Семен Руднев”, що стояв на рейді в очікуванні проходу через Босфор.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

За попередньою інформацією, внаслідок аварії поранення отримали близько 30 пасажирів турецького судна. Серед поранених громадян України немає. Екіпаж судна не постраждав.

За попередніми даними, аварія сталась з вини турецької сторони.

Генеральне консульство України в Стамбулі підтримує постійний зв’язок з капітаном судна та вживає всіх необхідних заходів щодо захисту прав та законних інтересів членів екіпажу українського судна, запевнили в МЗС.

Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС України.

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