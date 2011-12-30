Українця в Єгипті звинуватили в підготовці замаху на президента

Контрабанда зброї, підготовка замаху на президента і... організація акцій протесту. Такі звинувачення єгипетські власті висунули українцеві Едварду Чікошу, який керував представництвом однієї з великих туристичних компаній в цій країні, повідомляють «Подробності».

Підставою для звинувачення стало те, що 12 жовтня на ізраїльсько-єгипетському кордоні в автобусі турфірми, якою керує Чікош, прикордонники виявили захований в багажі автомат Калашнікова. Зброю, нібито перевозив якийсь громадянин Ізраїля.

А для звинувачень в організації акцій протесту вистачило фотографії - Чікош на тлі ізраїльського прапора.

За гратами опинилася і українка Світлана, яка супроводжувала злощасний автобус як гід. Її вже відпустили і зняли всі звинувачення. Але п`ятнадцять діб в єгипетській в`язниці, звісно, залишили по собі незабутні враження.

Очікується, що перше судове засідання у справі Чікоша відбудеться наступного тижня.