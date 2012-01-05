Естонці знову звільнять Нарву від "Червоної армії"
Військово-спортивна гра
Військово-спортивнагра "ДесантУтріа", названа начестьподій січня1919 року,колидесант естонських тафінськихсолдат біля естонськогоселаУтріа вступиввбійз Червоноюармієюі витіснивїїз Нарви, розпочнетьсяв нічнап'ятницю ізавершитьсявсуботу,повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнаорганізаторівгри.
Цього рокувгрівізьмутьучасть 20команд,якіпредставляютьрізні підрозділиСилоборониЕстонії, прикордонників, поліцейськихівоєнізованогоополченняКайтселііт("Союзоборони").У грівізьмутьучасть ідві командиз Фінляндії.
Учасники гри,долаючирізні перешкоди, повинніпройти70-кілометровиймаршрут напівнічному сходіЕстонії,просуваючисьу бікНарви,як цебуловсічні1919 року.Тодібойовий підрозділз 400морськихпіхотинцівЕстонськоїарміїі 600фінів-добровольціввисадивсянаузбережжі втилуЧервоноїарміїі протягомдвохднівзвільнивкілька селищі містоНарву.