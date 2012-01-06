Фінляндія відпустила українських моряків

За отриманою Посольством України у Фінляндській Республіці інформацією, судно „Thor Liberty” з усіма членами екіпажу на борту сьогодні о 04.00 вийшло з порту Котка до запланованого пункту призначення.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, судно „Thor Liberty”, у складі екіпажу якого перебувають 11 громадян України, 21 грудня 2011 року було затримане у порту Котка. Фінські правоохоронні органи розслідували справу щодо неналежного оформлення частини небезпечного вантажу.

26 грудня було скасовано постанову на арешт судна.

Усі члени екіпажу перебували на судні та були вільні у пересуванні, крім капітана і старшого помічника – громадян України, які мали бути присутніми на судні на час проведення слідства.

5 січня МЗС України повідомило, що правоохоронні органи Фінляндії зняли заборону на пересування та повернули паспорти українцям - старшому помічнику і капітану судна „Thor Liberty”.

Судно «Thor Liberty» перевозило американські ракети Patriot і 150 тонн вибухонебезпечних речовин. Встановлено, що вантаж перевозив данський оператор з Німеччини до Китаю.