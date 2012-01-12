Марадона постав перед судом

Судовий процес проти легендарного аргентинського футболіста Дієго Армандо МАРАДОНИ, обвинуваченого в Італії в ухиленні від сплати податків, почався в Неаполі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство TMNews.

Податкові органи Італії звинувачують зірку світового футболу в тому, що, коли в 1980-ті роки МАРАДОНА виступав за неаполітанський футбольний клуб "Наполі", у нього утворився солідний борг перед фіскальними органами країни через несплату низки податків. У зв'язку з цим аргентинець має сплатити італійській скарбниці 38 мільйонів євро штрафу, чого він досі не зробив.

На думку адвоката, футболіст є "справжнісінькою жертвою" "поверхневих" методів роботи з боку Equitalia - державного органу Італії, що займається збором податків і стягненням заборгованостей з громадян.

У 1991 році співробітники Фінансової гвардії Італії затримували МАРАДОНУ в римському міжнародному аеропорту "Фьюмічіно" (Fiumicino), і він підписав відповідне судове повідомлення.

У 2005 році на підставі рішення суду податкові органи конфіскували у зірки футболу частину його гонорару (78,5 тисячі євро) за участь в популярній телепередачі. Потім у 2006 році під час добродійного футбольного матчу в Італії у МАРАДОНИ було конфісковано золотий годинник "Ролекс" вартістю близько 11 тисяч євро.

Останній епізод тривалої тяжби футболіста з Фінансовою гвардією відбувся у вересні 2009 року, коли співробітники італійських податкових органів конфіскували у МАРАДОНИ під час відпочинку в курортному Мерано сережку з діамантом, яку згодом було продано на аукціоні за 25 тисяч євро.